Serie A in campo per la 34esima giornata di campionato, che – dopo lo Scudetto vinto dall’Inter – deve ancora dare i suoi verdetti per quanto riguarda l’accesso alle coppe e la lotta salvezza.

Ecco il quadro delle partite.

Venerdì

Ore 20.45 – Frosinone-Salernitana

Sabato

Ore 15 – Lecce-Monza

Ore 18 – Juventus-Milan

Ore 20.45 – Lazio-Hellas Verona

Domenica

Ore 12.30 – Inter-Torino

Ore 15 – Bologna-Udinese

Ore 18 – Atalanta-Empoli

Ore 18 – Napoli-Roma

Ore 20.45 – Fiorentina-Sassuolo

Lunedì

Ore 20.45 – Genoa Cagliari

