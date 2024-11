In campionato è finita 0-0 con il Milan Futuro che ha messo in crisi la Torres. Domani sera alle 18 (stadio "Vanni Sanna") non è previsto il pareggio: partita secca per gli ottavi di Coppa Italia. Chi vince va ai quarti di finale con accoppiamenti stabiliti dal sorteggio.

La Coppa Italia mette in palio non solo il trofeo ma anche un posto sicuro nei playoff promozione per le formazioni non da podio. Una possibilità supplementare per l'ambiziosa società sassarese, ma soprattutto domani ci si attende il riscatto dopo le ultime tre gare di campionato che hanno prodotto il pareggio di Rimini e le sconfitte contro Virtus Entella e Spal.

Probabile che il tecnico Greco utilizzi un massiccio turnover, sia per vedere in azione chi ha giocato meno nelle ultime settimane, sia per preservare le energie in vista del match casalingo di domenica contro l'Ascoli. Tra i giocatori che potrebbero essere nell'undici di partenza i difensori mercadante e Coccolo, i centrocampisti Casini e Masala, la punta Goglino e il centravanti Nanni.

© Riproduzione riservata