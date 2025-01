Vittoria all'esordio in Coppa Italia per la Primavera del Cagliari che, davanti al pubblico del CRAI Sport Center, batte 2-0 il Torino, riscattandosi anche dalla sconfitta in campionato contro il Lecce. Grazie alla doppietta di Sulev, i ragazzi di Pisacane hanno staccato i pass per i quarti di finale in programma il 5 febbraio, dove affronteranno la Fiorentina, attuale detentrice del titolo.

Il match ha visto un primo tempo prevalentemente di studio tra le due squadre. Al 9' Marcolini serve un ottimo pallone per Bolzan che, a sua volta, prova a mettere in mezzo dalla linea del fondo, ma manda fuori. Al 20' Gabellini per Djalo che calcia, il suo tentativo è murato dalla difesa rossoblù. Quattro minuti dopo e Bolzan nuovamente protagonista, ma il sujo tiro termina sull'esterno della rete. Al 36' Marcolini si incarica di una punizione dalla lunga distanza, mirando direttamente verso lo specchio avversario, Siviero para in due tempi. Al 42' Cacciamani prova ad impensierire Iliev, ma l'estremo difensore isolano è attento e sventa il pericolo. In chiusura della prima metà di gioco anche Vinciguerra, con un tiro al volo da dentro l'area granata, cerca il gol, ma la sua palla viene respinta.

Nel secondo tempo il ritmo della partita si alza. Al 50' Olinga spedisce un pallone poco sopra la traversa di Iliev e un minuto dopo arriva la risposta del Cagliari con un'azione personale di Vinciguerra, terminata tra le braccia di Siviero. Al 54' Marcolini pesca Sulev che, con un destro secco e potente dal limite dell’area, trova il vantaggio. Appena cinque minuti dopo, al 59', Sulev si rende ancora l'attore principale dell'incontro calciando di nuovo dal limite dell'area e imbucando la sfera alle spalle del portiere granata. Al 66' Zaia tenta il pallonetto per riaprire la sfida, ma manda alto. Al 70' Tronci serve Bolzan, ma la conclusione del 19 rossoblù viene bloccata da Siviero. Dopo cinque minuti il Torino ci prova con Raballo che servito in area spalle alla porta, riesce a girarsi e calciare, la palla si spegne poco sopra la traversa. Sul finale di gara Trepy dalla destra, fuori. L'ultimo brivido arriva in pieno recupero, al 94', con una punizione di Conzato, terminata sull'esterno della rete.

Prossimo appuntamento per il Cagliari Primavera domenica alle ore 13, sempre al CRAI Sport Center, per la diciannovesima giornata di campionato contro la Cremonese.

