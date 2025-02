Vittoria nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera e pass staccato per la doppia semifinale contro la Juventus per il Cagliari Primavera che, in un match dal fiato sospeso fino all'ultimo secondo, batte ai rigori la Fiorentina 5-6.

Nella partita del Viola Park sono partiti subito bene i rossoblù che già al 3' ci provano con Trepy, ma il 94 non inquadra lo specchio. All'11' ci prova anche Vinciguerra, ma anche lui manca di pochissimo l'appuntamento col gol. Cinque minuti più tardi Arba dalla distanza prova a impensierire le fila fiorentine, palla alta. Al 19' il vantaggio dei cagliaritani: strappo di Balde che trova il corridoio perfetto per servire uno tra Vinciguerra e Trepy, entrambi dentro l'area dei padroni di casa. Ad avere la meglio sul pallone è Trepy che infila la sfera alle spalle di Vannucchi.

Gli isolani vogliono la conquista del turno a tutti i costi e cercano di allungare le distanze con Marcolini dal limite al 31', di poco fuori. Al 33' nuovamente Trepy protagonista che, approfittando dell'uscita dai pali di Vannucchi, calcia al volo di prima intenzione un pallonetto dalla lunga distanza, firmando il raddoppio e la sua doppietta personale. Tre minuti dopo Iliev è chiamato a compiere un vero e proprio miracolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo contro e al 39' Vinciguerra, dopo una grandissima azione personale, cerca di mettere la parola fine sull'incontro, ma la marcatura gli viene negata. Al 43' la Fiorentina riapre la gara grazie alla rete di Tarantino servito dentro l'area da Rubino.

Nella ripresa i ragazzi di Galloppa entrano in campo con un piglio più aggressivo e al 55' ecco Rubino dalle parti di Iliev, fuori. Al 65' Simonetta commette un errore e regala un pallone sanguinoso a Braschi che, senza indugio, calcia e segna il pareggio. All'80' cross di Rubino dentro l'area rossoblù, ma nessun compagno è bravo a ribattere in rete. Tre giri di lancette dopo e ancora Rubino alla conclusione, Iliev para e mantiene il risultato in parità. All'85' Mazzeo riceve palla all'altezza del dischetto e tira una sorta di rigore in movimento, ma apre troppo il piattone e manda fuori. Non bastano nemmeno i minuti di recupero per decretare la vincente dello scontro. Si va quindi ai calci di rigore.

Per la Fiorentina vanno a segno Keita, Romani e Bertolini, mentre uno strepitoso Iliev para i penalty di Braschi e Rubino. Per il Cagliari invece solo Grandu commette un errore, sparando alto, ma ci pensano Marcolini, Sulev, Liteta e il giovanissimo classe 2008 Costa a regalare la vittoria e il proseguimento del sogno chiamato Coppa Italia.

