Cagliari in campo mercoledì al Mapei Stadium per la sfida di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale, contro il Sassuolo.

Mister Mazzarri, alle prese con una rosa decimata da Covid e infortuni, non potrà fare più di tanto turnover, ma cercherà comunque di far rifiatare i giocatori più impiegati nelle ultime uscite.

Saranno comunque in campo Carboni e Pavoletti, cui il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica e che salteranno invece il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

Tra i pali dovrebbe rivedersi Radunovic e, tra le seconde linee, dovrebbero trovare spazio dall’inizio Obert, Gagliano e anche Ladinetti.

Non è escluso che il mister possa dare una chance anche ai Primavera, a cominciare da quelli già convocati per l’ultimo match dell’Olimpico contro la Roma, ovvero Iovu, Cavuoti e Desogus.

Il match contro gli emiliani sarà anche un'occasione per mettere minuti nelle gambe del nuovo arrivato Goldaniga e di Nahitan Nandez, subentrato contro i giallorossi a partita in corso dopo la negativizzazione del Covid.

Dal primo minuto dovrebbe essere anche confermato Gaston Pereiro.

Contro il Sassuolo, Mazzarri lo ha fatto capire dopo la partita dell’Olimpico, il Cagliari proverà a passare il turno e a conquistare un altro prestigioso step nella Coppa nazionale, ma l’obiettivo prioritario in questo momento resta ovviamente la salvezza in campionato.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata