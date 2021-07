Continua il sogno della Danimarca. Sembrava impensabile dopo lo choc per il malore di Christian Eriksen e le due sconfitte nelle prime due partite degli Europei, ma Simon Kjaer e compagni arrivano a Wembley, sono incredibilmente in semifinale.

La Repubblica Ceca viene sconfitta per 2-1 a Baku, inutile il gol di Schick che serve però all’attaccante per raggiungere Cristiano Ronaldo in testa alla classifica marcatori con 5 gol.

Danesi in vantaggio già al 5’, con un colpo di testa di Thomas Delaney che incorna e spinge in rete un cross da calcio d’angolo di Stryger Larsen.

La partita nei minuti iniziali è bellissima: occasioni nitide da una parte e dall’altra, ma fanno meglio i danesi che al 42’ trovano il meritato raddoppio. Lo firma Dolberg, piatto al volo su cross telecomandato di Maehle, autore di una strepitosa azione sull’out sinistro.

A inizio ripresa la Repubblica Ceca riapre i giochi con un gran destro al volo di Schick. Siamo al minuto 49. Poi però è la Danimarca a sfiorare il tris in un paio di occasioni, e deve ringraziare Schmeichel per una splendida uscita a neutralizzare una punizione cross pericolosissima di Barak.

Il triplice fischio arriva dopo oltre 6 minuti di recupero, e alla fine a far festa meritatamente è la Danimarca, che ora punta a ripetere l’incredibile impresa del 1992, quando si aggiudicò i Campionati europei. Ma aveva una squadra ben più titolata e forte sulla carta rispetto a quest’anno.

