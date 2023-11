Una partita emozionante e soffertissima, ma alle fine l’obiettivo è stato centrato: l’Italia ha conquistato il passaggio alla fase finale di Euro 2024.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno pareggiato 0-0 contro l’Ucraina, con la quale condividevano il secondo posto nel girone. Ma pesa lo scontro diretto, con la vittoria per 2-1 dell’andata.

Dopo il successo contro la Macedonia del Nord, l'Italia scesa in campo a Leverkusen aveva a disposizione due risultati su tre per rimanere in corsa e difendere il titolo conquistato a Wembley: missione compiuta.

(Unioneonline)

