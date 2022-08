Qualche riserva da sciogliere in fatto di schemi e uomini da mandare in campo per l’allenatore del Como Giacomo Gattuso, in vista del match dell’esordio stagionale al “Sinigallia” contro il Cagliari.

Sembra che il più atteso di tutti, Cesc Fabregas, non sia ancora pronto per il debutto.

Ci sarà, almeno tra i convocati, l’ex rossoblù Daniele Baselli, acquisto last minute che ha firmato fino al 30 giugno 2024. La squadra che scenderà in campo non sarà molto diversa da quella impiegata nella sconfitta contro lo Spezia in Coppa Italia, dove però non c’era per squalifica l’esterno destro Iovine, prontissimo invece per affrontare i rossoblù.

L’allenatore dei lariani potrebbe pensare anche a un ritorno al 4-4-2 dato che il 3-5-2 adottato in ottica nuovi arrivi - e sperimentato già Coppa - ha mostrato più di una pecca nella gara di Coppa.

