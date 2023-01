Clamoroso successo per il Cagliari Primavera guidato da Filippi. I rossoblù battono allo scadere la Roma capolista per 2-1.

Decisiva la prestigiosa doppietta di Carboni, sempre più “on fire” in questo inizio del 2023. Un gol per tempo per il centrocampista che sale così a cinque reti stagionali.

Majchrzak aveva momentaneamente pareggiato i conti. Ancora assente Cavuoti, torna dal primo minuto capitan Palomba. Titolare anche il fantasista argentino Delpupo, in “prestito” dalla prima squadra per mettere minuti preziosi nelle gambe, dopo il lungo infortunio al menisco.

Cagliari che sale al sesto posto in classifica con 25 punti, in piena lotta per i playoff scudetto, la Roma rimane prima a 29 insieme al Torino. I rossoblù torneranno in campo domenica prossima in trasferta contro l’Hellas Verona.

© Riproduzione riservata