Novità sulla cessione della Sampdoria, con Meryl Partners che fa un passo indietro e ritira la sua offerta di trenta milioni per procedere all'aumento di capitale a cui avrebbe aggiunto altri 20 milioni per dare ossigeno alle casse del club.

Entro il 28 dicembre il fondo avrebbe chiesto l'abbattimento del capitale sociale attualmente a 14 milioni di euro per procedere poi alla seconda fase dell'operazione in occasione dell'assemblea degli azionisti prevista il 5 gennaio. Un passaggio che non c'è stato e quindi il fondo di Alessandro Barnaba avrebbe deciso di ritirarsi dalla trattativa considerato che senza abbattimento del capitale sociale Meryl Partners dopo il suo aumento avrebbe avuto ancora come socio di minoranza Massimo Ferrero mentre Barnaba voleva diventare azionista di maggioranza al 100%.

Al momento Meryl Partners esce dai giochi ma resta alla finestra per capire se nei prossimi mesi ci potrebbero essere altri sviluppi. Intanto Ferrero sta lavorando con Banca Sistema per avere i 30 milioni necessari all'aumento di capitale dando in pegno azioni della società.

