Dopo l’acquisto di Cragno, il Monza continua a fare mercato in casa rossoblù.

Come è noto, la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, punta anche a Nandez e Joao Pedro, ma la trattativa più avanzata è quella per Andrea Carboni.

Siamo in dirittura d’arrivo, in chiusura fa sapere l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il difensore centrale, che Capozucca aveva inserito tra coloro da cui i rossoblù devono ripartire, è invece pronto a trasferirsi in Brianza.

Un acquisto a titolo definitivo, formula diversa da quella utilizzata per le cessioni di Cragno e Bellanova: le due parti si sarebbero accordate per far entrare nelle casse rossoblù 4,5 milioni più bonus.

Classe 2001 di Tonara, Carboni è già quasi un veterano della massima serie, con 51 partite disputate tutte con la maglia del Cagliari. Proprio nei giorni scorsi il centrale aveva rinnovato il contratto fino al 2027.

(Unioneonline/L)

