Dopo aver perso il derby contro la Lazio per 3 a 2, José Mourinho si è infuriato anche nel post-partita.

L’allenatore della Roma ha litigato con il delegato della Lega per le modalità della conferenza stampa.

Secondo le regole stabilite dalla Lazio, squadra ospitante, solo pochi giornalisti erano ammessi, mentre gli altri potevano fare domande attraverso l’addetto stampa.

Mou invece voleva poter incontrare tutti i cronisti in presenza: “Io voglio parlare alla stampa, ci vuole rispetto per chi lavora, queste regole potete metterle nel c**o. Così è tutto una m***a”, avrebbe detto.

Dopo alcuni momenti di tensione, lo Special One ha deciso di lasciare la sala stampa.

Subito dopo il match Mou si era lamentato di alcuni torti arbitrali: "Sono tornato nel calcio italiano dopo dieci anni, e vedo che è migliorato molto per voglia di giocare. Ma l'arbitro e il Var non sono stati all'altezza", aveva detto, "prima del 2-0 c'era rigore su Zaniolo, doveva essere 1-1: l'arbitro non ha visto, la Var non è intervenuta. E poi il secondo giallo mancato a Leiva? Ho poi visto episodi come quelli costati l'espulsione a Pellegrini domenica scorsa, giudicati diversamente".

(Unioneonline/F)

