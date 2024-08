Mentre la Serie D torna in campo nel fine settimana col primo turno di Coppa Italia e le sfide Cos-Latte Dolce e Ostiamare-Ilvamaddalena, salutata anzitempo la competizione per mano dell’Ilva – a segno domenica scorsa al “Nespoli” dopo i calci di rigore – l’Olbia ha ripreso ad allenarsi per preparare il debutto in campionato dell’8 settembre.

Un debutto che la vedrà opposta proprio alla neo promossa formazione gallurese, di nuovo al “Nespoli”. Per la squadra di Marco Amelia è prevista una seduta ancora oggi, domani riposo e da lunedì si torna al lavoro. Intanto, il mercato prosegue con l’ufficializzazione di Marcos Chazarreta.

Il difensore argentino, classe 2003, arriva in prestito dalla Gioiese, dove durante la scorsa stagione, nel Girone I di Serie D, ha collezionato 9 presenze e 2 gol nei complessivi 4 mesi in cui ha vestito la maglia dei calabresi, retrocessi a fine anno in Eccellenza. Nato a Colon (Buenos Aires) ma con doppia nazionalità argentina-croata, Chazarreta può giocare al centro e sulla fascia. Destro naturale, è cresciuto calcisticamente nel Racing Club de Avellaneda, e il 25 agosto la Gioiese ha annunciato la sua conferma in viola prima di cederlo a titolo temporaneo all’Olbia.

A proposito di mercato, nelle prossime ore verrò annunciato un altro colpo, molto atteso, stavolta in attacco: si tratta dell’ala capoverdiana Willis Furtado, classe ’97, svincolato dopo l’esperienza maltese alla Floriana allenata dall’ex azzurro e Juventus, campione del mondo nel 2006 con quella Nazionale italiana di cui fu protagonista anche l’attuale tecnico dei galluresi Marco Amelia, Mauro Camoranesi.

In bianco Furtado ritroverà il centrocampista Lorenzo De Grazia, compagno di squadra alla Floriana, approdato all’Olbia a inizio mese.

