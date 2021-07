Altro rinnovo annunciato in casa Olbia, che ufficializza oggi il prolungamento del rapporto con Christian Arboleda. Un’operazione che legherà il club gallurese e il difensore ex Arzachena per altri due anni.

"La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Christian Arboleda per il rinnovo del contratto. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023", recita il comunicato, che ricorda – tra le altre cose – la carriera dell'esterno d’origine colombiana.

"Nato a Perugia il 20 febbraio 1997, Arboleda è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del principale club umbro e in carriera ha indossato le maglie di Foligno, L'Aquila e Arzachena. La scorsa estate – prosegue la nota – l'arrivo a Olbia, dove, al suo primo campionato in maglia bianca, ha collezionato 37 presenze confezionato 2 assist vincenti, risultando tra i giocatori impiegati con maggiore regolarità nel corso della stagione".

Si tratta del quarto rinnovo per i bianchi in vista della stagione di Serie C 2021/22 dopo quelli di Daniele Ragatzu e Luca La Rosa, tra i giocatori, e del tecnico Max Canzi. "Avanti insieme verso nuovi traguardi, Christian!", chiude così la nota dell'Olbia.

