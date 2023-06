Non che ci fossero dubbi vista la serietà della società sassarese, ma adesso è ufficiale: la Torres ha ottenuto la licenza nazionale per partecipare al campionato di serie C 2023/24.

Oggi la Co.Vi.So.C. ha esaminato la documentazione prodotta dal club rossoblù e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Ha trovato tutto in regola e ha dato il via libera.

Adesso parte il mercato. La Torres cerca un nuovo portiere titolare (Salvato andrà via), un difensore centrale, tre esterni, un centrocampista e un attaccante. Il ds Colombino ha già individuato alcuni nomi che rientrano nelle caratteristiche richieste dal tecnico Alfonso Greco. Già domani potrebbero esserci i primi annunci.

