Tre colpi per la Torres affidata ancora al tecnico Tore Arca che si presenterà come neopromossa nella serie B femminile. Dalle giovanili della Juventus femminile arrivano due giocatrici classe 2001: la centravanti piemontese Lorenza Scarpelli e l'esterno sinistro Beatrice Airola.

Nata a Rivoli, Lorenza Scarpelli è una punta centrale con ottime doti tecniche e grandi capacità balistiche come dimostrato nella giovanile bianconera con 19 reti in 23 gare. Nella stagione scorsa col Cittadella, in serie B ha firmato due reti in sette partite.

Beatrice Airola è un'esterna di grande corsa che sa giostrare sia come terzino sia come ala sinistra. Nel 2017 con la Juventus ha vinto la Women’s Viareggio Cup e lo scorso anno era in prestito all’Orobica dove ha collezionato sei presenze e segnato un gol.

Il terzo colpo è la conferma di Giusy Bassano, attaccante arrivata nel campionato scorso dal Ludos Palermo. Nella sua prima esperienza con la squadra sassarese è stata decisiva per la promozione con ben 15 reti.

