Un gol segnato nella ripresa, un altro sfiorato già nel primo tempo, l’assist per Lapadula, pressing sull’avversario e accelerazioni su accelerazioni. Mentre il Cagliari crolla sotto i colpi del Leeds, Zito Luvumbo si prende comunque la scena.

Il ventenne attaccante esterno angolano sotto i riflettori di Elland Road è stato grande protagonista in generale del precampionato del Cagliari ed è tra i più attesi in vista dell’esordio in Coppa Italia, venerdì alla Unipol Domus contro il Perugia. Dalla Primavera con furore, ha conquistato Fabio Liverani sin dal primo allenamento e i tifosi, manco a dirlo, stravedono per lui. Sul pezzo in tutte le amichevoli giocate dai rossoblù durante la preparazione, a tratti incontenibile.

È un mancino ma calcia con entrambi i piedi, a destra ci sguazza ma anche a sinistra ha un suo perché. E a Strasburgo si è messo in mostra giocando al centro. Sempre in agguato. Aggredisce la profondità e cerca in continuazione l’uno contro uno. Abbina, tra l’altro, forza e intelligenza alla velocità. Nell’ultimo anno ha lavorato molto sulla fase difensiva e ora sì, è pronto per il grande salto.

