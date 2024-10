Sebastiano Luperto è l’uomo partita ufficiale di Cagliari-Torino, nel premio indetto da questa stagione dalla Lega Serie A.

Il difensore rossoblù, autore della sponda per il momentaneo 2-2, festeggia la vittoria: «È stata una partita incredibile», afferma a caldo. «Non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo trovato i tre punti in casa ed è una gioia per tutti i tifosi che ci aiutano sempre».

Luperto sostiene che il ritiro sia servito per dare la svolta al Cagliari. «Abbiamo parlato tutti quanti, ci siamo chiariti e sfogati: ognuno ha detto la propria, poi è uscito tanto lavoro e tante cose buone che ci hanno aiutato a superare il momento di difficoltà».



