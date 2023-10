È dovuto entrare quasi a freddo, poco prima dell’intervallo, per sostituire Nandez. Gabriele Zappa avrà il difficile compito di non far rimpiangere l’uruguaiano nel periodo di assenza che, giocoforza, El Leon dovrà affrontare.

Stasera, dalle 21, l’esterno ex Pescara sarà ospite a Videolina Sport, la trasmissione domenicale condotta da Mariangela Lampis e Valentina Caruso.

Sarà l’occasione per commentare la clamorosa vittoria del Cagliari contro il Frosinone, e fare il punto sul momento di euforia dei rossoblù.

