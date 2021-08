Si ricomincia a fare il serio: il Cagliari torna in campo alla Sardegna Arena - ribattezzata Unipol Domus – nella prima giornata del campionato 2021-2022. L’avversario per l’esordio stagionale è lo Spezia allenato da Thiago Motta.

E, nota felice, sugli spalti, dopo la serrata per l’emergenza Covid, tornano gli spettatori: circa 8mila quelli ammessi allo stadio, previa esibizione del Green Pass.

Per il debutto mister Semplici manda in campo dall’inizio sia Nandez, che ha ricucito i rapporti con la società ma che resta al centro delle voci di mercato, che Godin, per una line up titolare composta da Cragno, Walukiewicz, Godin, Carboni, Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Dalbert, Joao Pedro e Pavoletti.

Le Aquile liguri – sbarcati a Cagliari con una panchina cortissima, con solo 5 uomini a disposizione – rispondono con Zoet, Nikolaou, Erlic, Hristov, Ferrer, Bastoni, Maggiore, Amian, Verde, Gyasi e Colley.

Direzione di gara affidata all’arbitro Francesco Fourneau.

