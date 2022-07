Il primo a presentarsi è stato Altare, poi via via tutti gli altri, compreso Nandez, a sorpresa, nonostante il giorno di permesso che avrebbe avuto per il viaggio dall’Uruguay.

Al centro sportivo di Assemini è iniziato ufficialmente il ritiro del Cagliari in vista del prossimo campionato di Serie B.

Sono in tutto 27 i giocatori convocati dal nuovo allenatore rossoblù Fabio Liverani.

Tra questi, anche il capitano Joao Pedro, il cui futuro, però, resta incerto (come quelli di Rog e dello stesso Nandez).

Due soli volti nuovi, per ora, quelli di Viola e Di Pardo, aspettando ulteriori rinforzi dal mercato (Puscas e Petriccione tra gli obiettivi principali).

Sotto i riflettori (e sotto esame) i tanti giovani in arrivo dalla Primavera che sfrutteranno queste settimane per conquistare la conferma.

Sono già una certezza, invece, Pavoletti, Deiola, Pereiro, Walukiewicz, Zappa e Altare, oltre al portiere Radunovic.

Lunedì alle 9.30 il primo allenamento, domenica 10 luglio il primo test contro una selezione di giocatori sardi.

