Si avvicina l’esordio in campionato del Cagliari, e prosegue la marcia di avvicinamento dei rossoblù, che questa mattina si sono allenati all’Unipol Domus, dove lunedì alle 18.30 affrontano lo Spezia.

La seduta è iniziata con delle esercitazioni dedicate ad attivazione e mobilità. Poi la squadra, agli ordini di mister Semplici, si è concentrata sulla tattica.

Quindi una serie di sviluppi sulla fase difensiva e, infine, una partita a campo ridotto.

Allenamento personalizzato per Charalampos Lykogiannis e Razvan Marin: i due calciatori hanno lavorato per smaltire rispettivamente una contusione al polpaccio sinistro e un fastidio alla caviglia destra.

Il gruppo ritornerà in campo sabato mattina.

Oggi intanto è sbarcato a Elmas il centrocampista in arrivo dal Parma Alberto Grassi. E’ già pronto per lunedì, un’ulteriore pedina nello scacchiere di mister Semplici. I rossoblù hanno anche ceduto in prestito Luca Gagliano all’Avellino, oggi è arrivata l’ufficialità.

