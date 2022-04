Cagliari al Luigi Ferraris di Genova per fare uno scatto importante verso la salvezza.

Uno scontro diretto fondamentale, ancor più alla luce della vittoria della Salernitana, ormai rientrata pienamente in corsa. Il Genoa, a -6 dai sardi, deve assolutamente vincere, alla squadra di Mazzarri può andar bene anche un pareggio.

Nel Cagliari rientrano, solo in panchina, Nandez e Strootman. Mazzarri schiera Ceppitelli per lo squalificato Lovato al centro della difesa e conferma per il resto la formazione che ha sconfitto il Sassuolo: Cragno, Altare, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert, Joao Pedro, Keita.

Il Genoa di Blessin risponde con il 4-2-3-1: Sirigu, Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez, Badelj, Sturaro, Amiri, Galdames, Portanova, Ekuban.

Dirige la partita l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

