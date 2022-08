Cresce l’attesa a Ferrara per la sfida della Spal contro il Cagliari in programma sabato sera.

Le aspettative sono alte per la squadra di Venturato ancora a secco di vittorie, dopo le prime due giornate di campionato.

Mercato – Di ieri l’ufficialità della cessione di Viviani, passato al Brescia, che si aggiunge all’uscita di un altro big del calibro di Marco Mancosu, tra i più attesi dai tifosi spallini dopo il repentino addio che per ironia della sorte lo ha portato nella squadra che sarà la prossima avversaria.

La squadra emiliana tende a fare sempre la partita, ma ha ancora qualche lacuna dietro, in attacco Moncini deve ingranare di più, ma dà comunque buone garanzie in coppia con La Mantia. In mezzo, orfani di Viviani, gli spallini avranno a disposizione Esposito, Proia e Zanellato. Forti nel palleggio e rapidi nelle verticalizzazioni gli emiliani hanno il loro punto debole sulla fascia sinistra, dove sia Celia che l’ex rossoblù Tripaldelli non hanno fornito prestazioni convincenti.

Tra partenze importanti e mercato ancora da ultimare, la rosa resta ancora un cantiere aperto: mancano almeno 2/3 innesti. Si lavora intensamente sulle uscite, visto che la squadra è troppo ampia e non permette all’allenatore di lavorare nel modo giusto in vista del lungo e difficile campionato.

“Aspettatevi tutto tranne l’imprevisto. In questa squadra c’è tanta qualità e sono fiducioso per il campionato” ha detto il presidente Joe Tacopina, “Il mercato è stato gestito bene dal direttore Lupo”.

Dal campo – Mercoledì test contro il Pontelagoscuro, squadra che milita in Prima Categoria, aperto al pubblico, ha portato una valanga di gol, ben 16, in luce naturalmente gli attaccanti Moncini e La Mantia e il centrocampista Murgia, ex Lazio, romano di padre sardo che scalpita per confermare il posto da titolare.

Numeri – La Spal è reduce da una sconfitta contro la Reggina (1-3) alla prima di campionato e dal pari in trasferta con l’Ascoli (1-1). Sono pertanto 2 i gol fatti, 4 quelli subiti. Attualmente alla diciassettesima posizione con un punto in classifica.

© Riproduzione riservata