Uno spareggio per lasciare l’ultimo posto in classifica. Questo è Cagliari-Salernitana. Alla Unipol Domus i rossoblù cercano di uscire da un tunnel senza fine che sembra essere questa prima parte di stagione e di confermare i segnali di ripresa intravisti al Mapei Stadium nel 2-2 contro il Sassuolo.

Walter Mazzarri ritrova Dalbert dal primo minuto, deve fare a meno di Godin ma riesce a portare Pavoletti in panchina. E sceglie ancora Grassi, bocciando Strootman. Il Cagliari scende in campo con la difesa a 3, per un undici titolare che si compone così: Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Nandez, Dalbert, Joao Pedro, Keita. Ma potrebbe anche essere un 4-4-2 con Bellanova terzino destro e Caceres sinistro, Nandez e Dalbert sulle fasce più avanzati. Lo vedremo al fischio d’inizio.

Colantuono deve rinunciare al suo pezzo da novanta Ribery, campani in campo con un 4-3-3: Belec, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri, Obi, Di Tacchio, L. Coulibaly, Gondo, Djuric, Bonazzoli.

Dirige la partita l’arbitro Doveri.

