Sabato alle 10:30 ci sarà l’esordio in campionato del Cagliari Primavera guidato da mister Filippi contro i pari età del Torino.

Sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1 di Asseminello. Gli abbonati alla stagione 22/23 potranno acquistare il proprio biglietto ad 1 euro; 3 euro per i tifosi in possesso di un tagliando per Cagliari-Cittadella. Il costo della tariffa intera è di 5 euro.

I biglietti sono disponibili online, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda o presso le ricevitorie autorizzate. Per usufruire delle promo è necessario presentare il proprio titolo esclusivamente al ticket service di piazza L'Unione Sarda.

