Anche stasera, come contro la Carrarese, Razvan Marin è stato uno dei migliori in campo del Cagliari. Poteva anche vincerla lui con la Roma, con la traversa negli ultimi minuti.

«Alla fine siamo un po’ dispiaciuti, perché secondo me potevamo anche vincere questa partita: abbiamo lottato fino alla fine, va bene così», afferma.

Per il centrocampista c’è un vantaggio, aver già avuto Davide Nicola come allenatore all’Empoli. «Ho già lavorato con lui per sei mesi ed è normale che lo conosca meglio dei miei compagni, adesso lo conosceranno anche loro. Dò il 100%, poi quello che accade in campo accade: io intanto ci provo sempre».

© Riproduzione riservata