Cagliari-Roma finisce 1-2. Le pagelle dei rossoblù.

Cragno 6 : nel primo tempo normale amministrazione, nel secondo incolpevole sul gol del pareggio, mentre Pellegrini la mette là dove non può arrivare.

Zappa 6: grintoso in avvio, con recuperi, strappi e chiusure, cala nella ripresa.

Ceppitelli 6: Abraham non è in serata, anche per il mestiere con cui guida la difesa.

Carboni 6: efficace e sul pezzo, con poche sbavature.

Lykogiannis 6: battaglia con Zaniolo e Karsdorp e non rinuncia a piazzare cross interessanti. Anche lui sorpreso come Bellanova dallo stacco di Ibanez.

Bellanova 6,5: si presenta dopo 8 minuti. Controllo in area, diagonale di destro e traversa. Nel secondo tempo l’assist “sporco” per il gol Pavoletti e una grande mano alla manovra con le sue accelerazioni. Sovrastato da Ibanez in occasione del pareggio.

Grassi 5,5: lavoro oscuro a centrocampo. A volte davvero troppo oscuro.

Marin 6,5: bene in cabina di regia. Cambi di fronte, lanci e pericolose imbeccate per i compagni, vedi la traversa di Bellanova e il cross che porta al gol di Pavoletti. Partita di livello.

Deiola 5,5: marca stretto Veretout, ma spesso è lento e in ritardo. Nella ripresa un buon suggerimento per Pavoletti. Ma è l’unico squillo.

Joao Pedro 5,5: lo vedi spesso coprire fino al limite della sua area. Generoso e battagliero, non riesce però a trovare il varco giusto per rendersi pericoloso.

Pavoletti 6,5: nel primo tempo fa valere la sua abilità di testa soprattutto in aiuto alla difesa. Nella ripresa non sbaglia la palla sporca che gli arriva da Bellanova. Poco dopo si mangia il raddoppio ciccando la conclusione dopo un velo di Joao. Poi è Rui Patricio a negargli la doppietta.

Mazzarri 6: deve fare i conti con una sfilza infinita di infortunati, eppure riesce a mettere giù una squadra competitiva, puntando su Pavoletti e Bellanova che lo ripagano della fiducia. Meritava almeno un punto, ma la punizione-gioiello di Pellegrini glielo strappa di mano. E ora si ricomincia dall’ultimo posto.

Oliva sv

Keita sv

