Il Cagliari pronto a muoversi per rafforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione.

Secondo radiomercato i rossoblù potrebbero innanzitutto cedere Capradossi e Pereiro, mai utilizzati in questo primo scorcio di campionato. Si parla anche di una possibile partenza di Shomurodov, che potrebbe fare ritorno anzitempo alla Roma.

Per quanto riguarda i giocatori in entrata, si parla dell’interesse della società sarda per il difensore esterno francese Kelvin Amian, in forza allo Spezia, e per Gregoire Defrel, che al Sassuolo non sta trovando spazio e che potrebbe dare a Ranieri una carta in più da giocarsi sul fronte offensivo.

Da verificare, dicono i beninformati, anche le situazioni di Nandez e Goldaniga, in scadenza il prossimo giugno.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata