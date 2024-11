Davanti agli occhi del pubblico casalingo del Crai Sport Center di Assemini termina 1-1 la gara di Campionato Primavera 1 tra Cagliari e Atalanta.

Un primo tempo molto fisico ma con pochi veri brividi dove, per quasi venti minuti di gioco le due squadre hanno preferito studiarsi che colpirsi realmente. Al 18' la partita sembra sbloccarsi: Marcolini e Simonetta orchestrano un'azione perfetta che consente a Vinciguerra di trovare il gol del vantaggio, ma la posizione del capitano rossoblù è di fuorigioco e la marcatura viene annullata. Dieci minuti più tardi Arba serve una buona palla per Bolzan che, liberatosi degli avversari, trova lo spazio per calciare, Pardel manda in angolo.

La seconda frazione del match si apre con un episodio che sembra indirizzare l'intero incontro: Marini subisce fallo, ma l'arbitro non assegna la punizione e rende palla a Iliev per la rimessa dal fondo. Soldati non si accorge della decisione presa dal signor Angelillo e raccoglie con le mani il pallone giocato dal suo portiere. L'incomprensione del difensore rossoblù costa caro alla sua squadra che si vede assegnare un rigore contro. Sul dischetto si presenta Simonetto che non sbaglia.

Al 62' Bonanomi si rende protagonista calciando verso lo specchio, il suo tiro dal limite si stampa sul palo. Al 71' Riccio ci prova con una punizione dal limite dell'area, alta. Appena sei minuti dopo e Trepy prova a rispondere calciando dalla distanza, Pardel respinge. L'ultimo squillo arriva all'80' con il filtrante di Simonetta per Bolzan che pareggia i conti.

© Riproduzione riservata