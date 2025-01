Sale a quota 26 punti in classifica, all'undicesimo posto, la Primavera del Cagliari che questo pomeriggio ad Assemini ha superato la Cremonese per 3-0 davanti al pubblico di casa. Una bella gara quella giocata dai ragazzi di Fabio Pisacane che, nonostante l'espulsione di Cogoni li abbia costretti a giocare in dieci la parte finale del match, hanno dimostrato grinta e carattere fino al triplice fischio.

Il tecnico rossoblù, al termine della partita, ha commentato così la prestazione dei suoi: «La partita di oggi non era semplice. Nascondeva molte insidie, una su tutte la stanchezza post Coppa Italia, poi affrontavamo un avversario di tutto valore: una squadra che ha un’identità ben precisa, e che in questo girone d’andata ha dimostrato di non mollare mai. Inoltre la Cremonese è una squadra che può contare sul capocannoniere del campionato, Gabbiani. Ma al netto di tutto ciò, vanno fatti i complimenti ai ragazzi, perché anche in 10 contro 11 hanno continuato a interpretare la gara come se fossero in parità numerica, sia in fase di possesso sia di non possesso, non abbassando mai la guardia. Oggi abbiamo dato anche continuità e valore al passaggio di turno in Coppa Italia di mercoledì».

Il mister degli isolani è entusiasta di quanto visto oggi sul terreno di gioco, ma sa bene come la strada per i traguardi importanti sia ancora lunga. Con l'incontro di questo pomeriggio si è chiuso il girone di andata, dove non sempre si sono raggiunti i traguardi desiderati. Nel girone di ritorno bisognerà continuare a lavorare sodo per guadagnare quanti più punti possibili e scalare la classifica. E proprio al giro di boa, Pisacane ha fatto un bilancio sul campionato del suo Cagliari: «Il girone d’andata ci lascia una fotografia precisa di quello che siamo stati, che potevamo essere e che dobbiamo diventare. Dobbiamo continuare il nostro percorso mettendo in campo l’atteggiamento visto oggi, che in rare occasioni è venuto a mancare togliendoci qualche punto. Adesso abbiamo poche ore per goderci questo successo, da domani si prepara la partita contro l’Hellas Verona».

Subito al lavoro quindi, per preparare un'altra giornata del torneo Under 20 che vedrà la Primavera scendere nuovamente in campo sabato 18 gennaio (ore 13), ancora una volta al CRAI Sport Center, contro il Verona.

