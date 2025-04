Scenderà in campo domani alle 13 il Cagliari di Fabio Pisacane contro il Sassuolo allo stadio Ricci. E oggi alla vigilia del match, il tecnico dei rossoblù ha analizzato quella che sarà la partita in terra emiliana: «Abbiamo lavorato molto bene in settimana. Il nostro obiettivo è dare continuità alle prestazioni e portare a casa un risultato positivo. Abbiamo preparato la gara con attenzione, sapendo dove possiamo fare male e dove dovremo essere equilibrati. Poi sarà il campo, come sempre, a parlare».

Sguardo poi sull'avversario: «Il Sassuolo è una squadra organizzata, con ottime individualità e una filosofia di gioco chiara. Merita grande rispetto. Dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione, leggere bene le situazioni nei tre terzi di campo, metterci il nostro coraggio e la nostra identità».

Pisacane ritrova Malfitano, assente nello scorso incontro per un problema muscolare. Nella lista degli infortunati continuano a stazionare Nunn, Soldati e si aggiungono Liteta e Ardau.

