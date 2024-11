Ancora un solo punto per il Cagliari Primavera che stamani, allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, si deve accontentare un pari contro l'Udinese: finisce 1-1.

Partono bene i rossoblù con Achour che al 2' mette in mezzo una palla interessante, Cassin anticipa tutti e blocca. Due minuti più tardi e Simonetta si incarica di una punizione, Achour ci prova ma non trova la rete. Al 7' ancora Achour protagonista che, servito da Pintus, calcia al volo dalla destra e questa volta sigla il vantaggio. I ragazzi di Bubnjic cercano la reazione al 20' con un cross di Shpuza per la testa di Pizarro, ma il 9 bianconero è poco preciso. Al 41' conclusione di Marini, pescato da Simonetta, che termina alta. Allo scadere del primo tempo è Pintus a far paura ai friulani, ma non inquadra lo specchio.

Nella ripresa l'Udinese si rende pericolosa quasi subito: al 49' Demiroski calcia a botta sicura dal limite, Iliev compie il miracolo in tuffo e mantiene la porta inviolata. Al 69' Simonetta serve il neo entrato Vinciguerra che prova il tiro col destro, ma la palla si stampa sul palo. Dieci minuti più tardi ancora Vinciguerra sempre di destro da posizione defilata, ma anche questa volta colpisce il legno.

All'83', dopo aver tenuto in mano praticamente per l'intero match il pallino del gioco, arriva la doccia fredda per i giovani di Pisacane: Di Leva in area per El Bouradi che firma il pareggio. L'ultimo squillo arriva in pieno recupero, al 94', con una punizione di Simonetta che Cassin blocca in due tempi.

