Il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi tornerà in campo domani in trasferta contro il Torino. Fischio d’inizio alle 11. Match valido per la 18esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Capitan Palomba e compagni vengono da tre risultati utili consecutivi: una vittoria contro la Roma e due pareggi ottenuti contro l’Hellas Verona e nell’ultimo turno con il Frosinone. In classifica i rossoblù sono ottavi con 27 punti, a -5 dalla Roma capolista, granata secondi a quota 30.

All’andata ad “Asseminello” si imposero i piemontesi per 0-1. I ragazzi allenati da Scurto hanno avuto la meglio anche negli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo per 1-2.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

