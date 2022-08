Subito in campo Mancosu, il centrocampista sardo arrivato in settimana dalla Spal.

Giocherà presumibilmente al fianco dell’altro trequartista Pereiro, alle spalle della prima punta Lapadula (che ha vinto stavolta il ballottaggio con il capitano Pavoletti). Dal primo minuto Nandez. In difesa, si ricompone la coppia Altare-Goldaniga. Formazioni ufficiali e conto alla rovescia alla Unipol Domus dove sono attesi 14mila tifosi per la prima in casa del Cagliari contro il Cittadella.

Il tecnico rossoblù Liverani ha sciolto le riserve e si affida, dunque, ai big per dare una spallata al campionato dopo il deludente pareggio di Como all’esordio.

Verso un cambio di modulo, dal 4-3-3 al 4-3-2-1.

Fischio d’inizio alle 20.45, arbitra l’internazionale Orsato di Schio.

