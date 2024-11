Il Cagliari recupera Kingstone Mutandwa, che potrà così essere convocato per la partita di lunedì a Roma contro la Lazio (ore 20.45, posticipo che completa l'undicesima giornata di Serie A). L'attaccante zambiano, fermo da domenica scorsa per un fastidio ai flessori della coscia destra, oggi ha svolto per la prima volta in settimana l'allenamento col gruppo. Parzialmente con la squadra anche Jakub Jankto, che punta più che altro la partita di sabato prossimo col Milan.

Oggi allenamento mattutino: per il Cagliari, dopo un’attivazione tecnica, sessione di tattica con sviluppi di gioco - svolti in funzione della gara - e serie di prove di palle inattive.

Domani rifinitura semper di mattina, seguita alle 12.30 dalla conferenza stampa di Davide Nicola e nel pomeriggio dalla partenza per Roma.

