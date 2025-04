Penultimo allenamento per il Cagliari prima della trasferta di Verona. I rossoblù hanno svolto stamattina una seduta al Crai Sport Center di Assemini, nell'antivigilia della partita della quintultima giornata di Serie A. L'unico infortunato è Yerry Mina, che ha svolto terapie dopo la lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro la Fiorentina.

Ma al Bentegodi, lunedì alle 20.45, non ci sarà nemmeno Roberto Piccoli. L'attaccante, che ha deciso l'andata fra Cagliari e Verona il 29 novembre, salterà la sfida da ex per squalifica. Per i rossoblù oggi lavori di attivazione a iniziare la seduta, poi sviluppi di gioco provati in funzione del match. A chiudere, sessione di palle inattive ed esercitazioni per andare alla conclusione a rete.

Domani per il Cagliari rifinitura al mattino, poi alle 12.15 la conferenza stampa di vigilia dell'allenatore Davide Nicola. Nel pomeriggio la partenza alla volta di Verona: l'arbitro della sfida salvezza sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo.

