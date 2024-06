Mentre si attende il via libera definitivo all’arrivo di Davide Nicola in panchina, il Cagliari si muove anche per rafforzare l’attacco.

Secondo radiomercato il nome caldo è quello di M’bala Nzola, che la Fiorentina ha intenzione di liberare per fare spazio a Mateo Retegui (seguito però anche dalla Roma).

Ma secondo i beninformati il club sardo sarebbe interessato anche a portare nell’Isola Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter che la scorsa stagione ha giocato in Serie B con la maglia dello Spezia.

