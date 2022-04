Dopo tre ko consecutivi, il Cagliari a caccia di punti in Friuli, nella sfida della 31esima giornata contro l’Udinese.

Nel match della Dacia Arena, mister Mazzarri non avrà a disposizione Luca Ceppitelli, tradito da un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro e costretto a dare forfait.

Ancora out anche Pavoletti e Marin, che non sono ancora riusciti a negativizzarsi dopo aver contratto il Covid.

Dalla lista di indisponibili sono invece usciti – finalmente Rog e Walukiewicz.

Il croato in particolare, dopo un anno e mezzo di assenza per il doppio intervento al crociato del ginocchio destro, ormai da settimane lavora con il gruppo e siederà in panchina, pronto a dare una mano a partita in corso ai compagni, mettendo anche nelle gambe minuti preziosi per tornare in forma partita.

(Unioneonline/l.f.)

