Prosegue la preparazione del Cagliari nel Centro sportivo di Assemini, in vista della gara di sabato sera alla Unipol Domus contro la capolista Milan.

Contro i rossoneri mister Mazzarri potrebbe rimescolare le carte rispetto alla formazione battuta al Picco dallo Spezia, magari cambiando qualcosa in avanti: Keita, Pavoletti e Pereiro sono in ballottaggio per affiancare Joao Pedro in avanti, ma il tecnico potrebbe anche decidere di dare un po’ di respiro al numero 10, proponendo un nuovo tandem d’attacco. A centrocampo, invece, Marin dovrebbe riprendersi la maglia da titolare.

Per il resto, tutti a disposizione, eccezion fatta per i lungodegenti Rog, Strootman e Walukiewicz, cui si è purtroppo aggiunto Nandez, di nuovo ko per un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento nei giorni scorsi.

In casa Milan, Stefano Pioli può tornare a contare su Theo Hernandez che ha scontato la giornata di squalifica, mentre davanti a Maignan dovrebbe essere confermata la coppia Tomori-Kalulu, nonostante il primo si sia allenato a parte a causa di qualche linea di febbre.

In attacco Giroud è la prima scelta, ma non è escluso che Pioli possa proporre Ibrahimovic, che scalpita per aumentare il suo minutaggio dopo i problemi fisici.

(Unioneonline/l.f.)

