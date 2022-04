Poca voglia di parlare in casa rossoblù dopo la sconfitta contro la Juventus, quinto ko consecutivo per il Cagliari di Walter Mazzarri, che resta sempre invischiato nella lotta per non retrocedere.

I giocatori non hanno voglia di comunicare neanche sui social: sui profili dei rossoblù solo due nuovi post sono comparsi dopo il triplice fischio della sfida di sabato sera contro i bianconeri.

A firmarli sono stati Matteo Lovato e Razvan Marin. “Non molleremo. Avanti per la nostra strada, con i nostri tifosi”, ha scritto il difensore sul suo profilo Instagram per rassicurare i supporter.

E anche il centrocampista romeno sembra deciso a fare tabula rasa per guardare solo al futuro: “Nuova settimana, nuove opportunità”, il suo messaggio ai follower, accompagnato dall’hashtag #ForzaCasteddu.

Ad Asseminello l’imperativo è dunque lavorare sodo e restare concentrati per cercare di tornare a fare punti, a cominciare dal prossimo impegno.

Sabato, nel lunch match della 33esima giornata, il Cagliari aspetta alla Unipol Domus il Sassuolo. Un’altra sfida decisiva per le speranze di salvezza di Joao Pedro e compagni.

(Unioneonline/l.f.

