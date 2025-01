Cagliari sotto 0-1 contro il Lecce al termine del primo tempo. I rossoblù giocano bene, hanno diverse occasioni ma i rimpalli premiano i salentini che segnano al 42’ con Pierotti.

Cagliari vicinissimo al vantaggio all’11’: bella palla di Zortea a destra per l’inserimento di Zappa, cross basso per il tap-in di Felici al limite dell’area piccola ma il rimpallo favorisce Guilbert che salva quasi senza rendersene conto. Al 19’, invece, la palla in piena area diventa buona per Adopo ma Falcone compie una gran parata sul suo sinistro a botta sicura.

È ancora il Cagliari a creare le occasioni migliori: al 22’ ottimo recupero alto di Felici, scarico centrale su Zortea che alza la palla per liberare Viola solo davanti a Falcone, ma il numero 10 arriva con un attimo di ritardo e non riesce a toccare. Dopo tante occasioni per i rossoblù anche una per il Lecce, al 32’ Krstović si libera bene in area e sul suo sinistro è bravissimo Caprile a opporsi.

Passa un minuto: angolo per il Cagliari sul secondo palo, sponda di Piccoli che diventa un tiro e Krstović salva di testa sulla linea. L’azione prosegue e su cross dalla destra ci prova Luperto di tacco, bella girata alta di poco. Al 41’ gol annullato a Viola per un fuorigioco, sull’incrocio. Ma sull’azione seguente Tete Morente, pescato a sinistra, crossa basso e la deviazione di Zappa rende la palla buona per Pierotti il cui sinistro rasoterra vale lo 0-1.

