Gianluca Lapadula rischia di saltare Fiorentina-Cagliari. Tornato titolare la settimana scorsa contro il Verona, in una scelta a sorpresa di Davide Nicola, venerdì l’attaccante italo-peruviano ha riportato una contusione al fianco sinistro. Motivo per cui oggi, nella seduta mattutina al Crai Sport Center di Assemini, si è allenato a parte per smaltire i postumi della botta. Dovrà essere rivalutato fra domani e sabato, per capire se potrà essere a disposizione domenica alle 12.30 al Franchi: dipenderà da quanto dolore sentirà nei prossimi giorni.

L’allenamento di stamattina, senza Lapadula, è iniziato in palestra con i giocatori impegnati in esercizi sullo sviluppo della forza. A seguire, il gruppo del Cagliari si è trasferito in campo: per i rossoblù attivazione tecnica ed esercitazioni per allenare la superiorità e l’inferiorità numerica con situazioni di tre contro due. In chiusura torneo a squadre: serie di partite giocate su campo ridotto.

Domani, lo staff tecnico ha previsto un nuovo allenamento mattutino.

© Riproduzione riservata