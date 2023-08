Cagliari-Inter, ci siamo. I riflettori della Unipol Domus sono accesi e l’adrenalina già scorre negli spogliatoi e sugli spalti, stracolmi di tifosi in fibrillazione.

Esordio casalingo più emozionante, a partire dalle 20.45, il calendario certo non poteva riservare alla squadra di Ranieri che - dopo il prezioso pareggio al debutto sul campo del Torino - cerca l’impresa contro i vice campioni d’Europa.

Sfida per cuori forti, anche per i tanti ex. Soprattutto Barella da una parte, ma anche Oristanio, Zappa e lo stesso Ranieri dall’altra. Il tecnico di Testaccio ha guidato i nerazzurri nella stagione 2011-2012 e proprio contro i nerazzurri, nel 1990, ha esordito in Serie A da allenatore. Trentatré anni dopo, resta una gara speciale per lui e vuole vincerla, manco a dirlo.

Per farlo, ha scelto di giocarsela, almeno inizialmente, con Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto, Oristanio e Pavoletti. Ancora indisponibili Lapadula e Mancosu, oltre a Rog.

Biscione a sua volta al via con Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni (faceva coppia con Dossena nella Primavera dell’Atalanta), Dumfries, Barella appunto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e il capitano Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella gara inaugurale col Monza. Arbitra il ravennate Fabbri.

