Aperte le vendite dei biglietti per la partita tra Cagliari e Inter, in programma lunedì 28 agosto alle 20,45 alla Unipol Domus. Ma i posti liberi sono pochi, l’ondata di abbonamenti non ha lasciato spazi.

A disposizione ci sono solo tagliandi per i Distinti centrali (120 euro prezzo intero, 80 per gli under 18) e per la Tribuna Blu (rispettivamente 150 e 100 euro).

I tifosi rossoblù possono rivolgersi da oggi ai canali di vendita online TicketOne, alle ricevitorie autorizzate e, esclusivamente il giorno gara, al ticket service di Piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20), salvo disponibilità posti.

(Unioneonline/E.Fr.)

