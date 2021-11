Cagliari in ritiro da stasera, in vista della sfida di domenica (ore 12.30) sul campo del Sassuolo.

La squadra di Mazzarri ha bisogno assoluto di una vittoria (sarebbe la prima in trasferta, la seconda stagionale in assoluto) per superare il momento di crisi e lasciare l’ultimo posto in classifica che occupa mestamente con la miseria di 6 punti in 12 partite.

I quattro uruguaiani sono tornati oggi in città. Godin, Caceres, Pereiro e Nandez sono reduci da due sconfitte che hanno seriamente compromesso la qualificazione ai Mondiali della Celeste. Da domani sono a disposizione del mister.

Parzialmente in gruppo Ceppitelli e Dalbert, sulla via del rientro, ancora seduta personalizzata invece per Carboni e Ceter.

Sul fronte Sassuolo, Dionisi spera di recuperare due titolarissimi come Boga e Djuricic che, assieme a Goldaniga, continuano a lavorare a parte. Dunque in attacco dovrebbe essere confermato Scamacca punta centrale con il trio formato da Berardi, Raspadori e Defrel alle sue spalle. In mezzo al campo si ricompone la coppia formata Frattesi e Maxime Lopez, il giustiziere della Juventus che ha scontato la squalifica.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata