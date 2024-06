«Abbiamo individuato un profilo di allenatore: l'ufficialità è solo questione di giorni». Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato in conferenza stampa allo stadio ancora non si sbilancia su Davide Nicola. Ma precisa: «Nella programmazione futura il nuovo mister avrà un ruolo centrale, volevamo continuità nei valori umani e nel lavoro per valorizzare un percorso di crescita. Consapevoli che se ne è andato un fuoriclasse come Ranieri che abbiamo provato a convincere, ma è stato irremovibile».

In tema di mercato e conferme «non siamo rimasti fermi – ha precisato – : Pavoletti e Kingstone hanno rinnovato». Per il livornese contratto allungato sino al 2026. «Uno che sente la porta come lui - ha detto Bonato - anche con minutaggio ridotto è in grado di darci altre soddisfazioni».

Si sta anche ragionando sul rinnovo di Viola, mentre per Aresti e Mancosu i minuti giocati con la Fiorentina sono stati gli ultimi in rossoblù.

Quanto alle linee guida per la campagna acquisti e cessioni «siamo nella fase di consolidamento - ha detto il ds - vogliamo migliorare, ma questo si può fare gradualmente. Abbiamo le mani libere grazie al fatto che abbiamo ridotto il numero dei contratti e il monte salari. Ma è chiaro che dobbiamo fare attenzione: il 'tutto subito' spesso è fumo negli occhi».

Molta attenzione all'attacco: «È il reparto nel quale anche numericamente ci manca qualcosa - ha detto - stiamo naturalmente seguendo una serie di profili. Negli altri reparti ci sarà bisogno di qualche integrazione. Meno cambiamo più è chiaro che ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi: la scorsa è stata una stagione in cui qualche rischio ce lo siamo preso, ma ne siamo usciti».

I prestiti? «Non abbiamo esercitato il diritto di riscatto per Petagna, Shomurodov e Oristanio. Ma con l'Inter per Oristanio ci dovremmo rivedere, mentre per Shomurodov la porta non è chiusa. Gaetano? Conte vuole vederlo, noi ci mettiamo in fila: lui era contento di Cagliari». E quanto a Mina «anche lui mi ha detto, un mese prima che finisse il campionato, di voler restare. Ha una clausola in uscita da due milioni: se, come successo per Nandez, qualcuno gli offre contratti sopra le nostre possibilità, noi possiamo solo alzare le mani».

