Dopo quelli di Cagliari e Alghero, il Cagliari calcio ha inaugurato un nuovo centro di formazione. Lo ha fatto a Jerzu, dove da questa stagione l’under 14 disputa il campionato nazionale di categoria con un organico formato da atleti provenienti da diverse zone dell’Isola.

Continua dunque il lavoro della Cagliari Football Academy, il nuovo progetto è stato presentato in un convegno ospitato dal centro ogliastrino. Il sindaco Carlo Lai ha sottolineato che «la presenza del Cagliari Calcio in Ogliastra è di cruciale importanza per lo sviluppo sociale e sportivo del territorio».

«Un onore – ha sottolineato – poter essere la sede di questo nuovo e ambizioso progetto, che porta con sé molteplici significati. Inizia una avventura complessa ma che speriamo, e ne siamo convinti, possa portare tante atlete e tanti atleti a coltivare il proprio sogno, e in generale le realtà locali a migliorare grazie all’affiancamento della struttura di un club professionistico».

Una scelta «non casuale» quella di Jerzu, ha affermato il direttore sportivo e organizzativo del settore giovanile del Cagliari Calcio, Pierluigi Carta: «Una scelta maturata dopo un processo di parecchi mesi, nel quale abbiamo valutato che ci fossero i presupposti per aprire un nuovo centro di formazione strategico per il lavoro che vogliamo continuare a fare in tutta la Sardegna. Intendiamo essere molto concreti, e stiamo dimostrando con i fatti, per esempio ad Alghero ma in generale su tutto il territorio, che attraverso un lavoro sinergico tra Academy e scouting rossoblù si possono monitorare e coltivare i tanti talenti che abbiamo. L’Ogliastra non fa eccezione, Jerzu sarà la base del Centro di Formazione ma tutti centri ogliastrini devono essere e sentirsi coinvolti, andando oltre logiche di campanile e operando insieme per crescere collettivamente, dando la possibilità ai più meritevoli di arrivare a giocare nel Cagliari e più in alto possibile nel proprio percorso sportivo».

Il responsabile della Cagliari Football Academy e dell’Attività di Base del Cagliari Calcio Mattia Belfiori ha illustrato concetti, obiettivi e dettami del progetto. «L’Academy ha una valenza sportiva e tecnica, ovviamente, legata alla ricerca e allo sviluppo del talento calcistico. Ma ha prima di tutto una prerogativa sociale, perché lavorare in modo serio in un territorio, migliorare insieme alle società locali – che siano o meno affiliate all’Academy – vuol dire portare qualcosa di positivo e duraturo a tutta la comunità».

È intervenuto anche Davide Carrus, oggi allenatore dell’Under 15 del Cagliari dopo essere stato calciatore professionista ai massimi livelli arrivando dal settore giovanile rossoblù. «La solidità del lavoro che svolgiamo trova fondamento nella continuità, giorno dopo giorno e anno dopo anno. Oggi ho la possibilità di guidare il gruppo dell’Under 15 che ho seguito negli anni precedenti fino ad arrivare a quella che è la porta di ingresso dell’attività agonistica: questo permette di monitorare e interpretare la crescita dei bambini che diventano adolescenti, capendo quindi ciò di cui hanno bisogno e che c’è da fare a livello tecnico ma anche comportamentale, dentro e fuori dal campo. Il gioco e lo sviluppo della tecnica di base negli allenamenti sono fondamentali, solo così si possono costruire i talenti che un giorno potranno calcare palcoscenici di alto livello. Anche in Ogliastra questo può essere possibile, lavorando tutti insieme».

La Cagliari Football Academy, nata nel 2014, conta oggi 40 affiliate in Sardegna (oltre ad una nel Milanese e una nel Salento) ed è un tassello fondamentale per il club nella ricerca dei campioni del futuro. Duplice l’obiettivo, sportivo e sociale.

(Unioneonline)

