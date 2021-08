Parte da lontano la nuova stagione del Cagliari di Semplici, artefice della salvezza del club, dopo il disastroso avvio di mister Di Francesco.

I rossoblù non vogliono soffrire più così, per cui si sta cercando di creare una squadra competitiva: intanto è arrivato l'esperto e collaudato Strootman, dopo la buona stagione col Genoa.

Il nodo però è la partenza di Nandez, sempre più vicino all’Inter. La società vuole 26 milioni e potrebbe rientrare nella trattativa il ritorno definitivo di Nainggolan, che non vuole fare sconti sui 4,5 milioni del suo ingaggio.

Ha raggiunto i sardi anche l'esterno Dalbert. L'arrivo del belga è importantissimo, in particolare visto il nuovo grave infortunio di Rog.

Dall'Inter potrebbe arrivare anche il centrocampista Agoume.

L'altro nodo resta la presenza di Godin, il cui ingaggio è troppo alto per il club, ma sarà arduo trovare un accordo.

L'ossatura della squadra è già formata: Cragno in porta, Ceppitelli in difesa, Lykogiannis esterno, mentre in attacco Joao Pedro garantisce un mucchio di gol con la ritrovata idoneità fisica di Pavoletti.

Entrambi si giovano della classe e degli spunti di Marin. Se si consolidano difesa e centrocampo la stagione dei sardi può essere in discesa.

Da definire il futuro di Simeone, che potrebbe andare al Marsiglia. Al suo posto potrebbe arrivare Lasagna o Nzola.

(Unioneonline/F)

