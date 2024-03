Il Cagliari questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti al Crai Sport Center dopo due giorni di riposo. Inizia così la marcia di avvicinamento allo spareggio-salvezza di Pasquetta contro il Verona in una Domus che viaggia verso il “tutto esaurito”.

E alla ripresa subito buone notizie per Ranieri, che ha ritrovato in gruppo Gaetano e Luvumbo, abili e arruolabili per la gara con i gialloblù.

Ancora in personalizzato, invece, Mina, che verrà gestito in questi giorni con l'obiettivo di riportarlo a disposizione.

Assenti i nazionali, che rientreranno tra domani e venerdì. Fiato sospeso per Shomurodov, che con l'Uzbekistan ha prima segnato la rete che ha sbloccato il risultato contro Hong Kong e poi è stato costretto a chiedere il cambio per una botta al piede. Impossibile fare previsioni, il giocatore verrà valutato al suo rientro in Sardegna.

La speranza è che non si tratti di nulla di grave, viste le assenze certe di Petagna e Pavoletti, oltre a quella di Mancosu.

Domani nuovo allenamento al mattino.

© Riproduzione riservata